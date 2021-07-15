У Жеваго отрицают его объявление в международный розыск - заявление

Народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов Константина Жеваго не объявляли в международный розыск, сообщает пресс-служба экс-нардепа в четверг.

"Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет", - говорится в сообщении, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В нем отмечается, что сейчас Интерпол рассматривает дело Жеваго, однако окончательно решение по нему еще не принято.

"Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения", - добавила пресс-служба экс-нардепа.

Как сообщили ранее в четверг в Государственном бюро расследований, Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск. "27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", - отметили в пресс-службе ГБР.

27 сентября 2019 года заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

В ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, украинский банк выступил поручителем. В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным. Следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

В декабре 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов Константину Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит". Жеваго объявлен в международный розыск.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", - сообщили тогда Генпрокуратуре.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и кредит".

На внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.