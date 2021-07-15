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18:54 15.07.2021

Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

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Совет ЕС добавил Украину, удалил Руанду и Таиланд из списка стран, для которых необходимо снять ограничения на поездки

Европейский Союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19, включив Украину и удалив две другие страны.

Соответствующий список обнародован в четверг пресс-службой Совета ЕС.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина", - сказано в сообщении Совета ЕС.

В пресс-релизе также говорится, что, исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.

Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Теги: #ес #поездки #украина
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