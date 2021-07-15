На "красной" линии Киевского метрополитена человек попал под поез

На одном из перегонов "красной линии" Киевского метрополитена человек попал под поезд, в связи с чем движение поездов осуществляется по маршруту "Крещатик" - "Академгородок", сообщает пресс-служба метрополитена в четверг.

"Красная линия"! Поезда курсируют по маршруту "Крещатик" - "Академгородок". На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек под поездом. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении, обнародованном в Твиттере метро.

Уточняется, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно.