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17:37 15.07.2021

Зеленский накануне встречи Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

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Зеленский накануне встречи Байдена и Меркель: верю, что США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне выразил надежду, что США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его, и решения об Украине не будут приниматься без Украины.

"Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И ни одного решения об Украине без Украины", - написал Зеленский в Твиттере.

Как сообщалось, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, это будет ее последний визит в должности.

Президент США Джо Байден, как ожидается, поднимет тему газопровода "Северный поток 2" во время переговоров в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Теги: #зеленский #байден #меркель
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