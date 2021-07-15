Брюссель приветствует принятие Киевом законодательства, направленного на обновление судебной системы
Европейский Союз приветствует принятие Украиной законодательства, направленного на всеобъемлющую реформу судебной системы.
"ЕС приветствует то, что Украина на этой неделе сделала решительный шаг в направлении всеобъемлющей реформы судебной системы, направленной на восстановление доверия общественности и инвесторов к системе правосудия", - сказано в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что за последние несколько дней украинский парламент принял два важных законодательных акта, которые предусматривают прозрачное воссоздание Высшей квалификационной комиссии судей и оценку добросовестности нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия – "двух ключевых судебных органов в Украине".
"В обеих этих реформах международные эксперты будут играть временную, но решающую роль в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. ЕС решительно поддержал подготовку этих законов о реформе и предоставит всю необходимую помощь для обеспечения их успешного выполнения", - говорится в заявлении.
В этой связи представитель дипломатической службы ЕС выразил уверенность, что "это не только позволит обновить судебную систему, укрепить верховенство закона и лучше защитить основные права в Украине, но также укрепит стратегическое, многомерное партнерство между ЕС и Украиной".