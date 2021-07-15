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16:55 15.07.2021

За год Египет посетили 1,2 млн украинцев - замминистра туризма

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За год Египет посетили 1,2 млн украинцев - замминистра туризма

С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года Египет посетили 1,2 млн граждан Украины, сообщила заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

"Египет принимал украинцев в первого дня, как мы открыли туризм 1 июля 2020 года. Украинские туристы считают Египет привлекательным местом для отдыха. Мы применили определенные меры безопасности, чтобы обезопасить туристов и работников индустрии. Поэтому цифры начали расти и достигли 1,2 млн украинцев, которые приехали в Египет до прошлого месяца, чтобы провести свой отдых", - сказала Шалаби на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом она добавила, что количество инфицирования COVID-19 среди украинских туристов за это время было на минимальном уровне.

Шалаби проинформировала, что в июле также заработала электронная виза для въезда в Египет (www.visa2egypt.gov.eg).

"Мы внесли изменения в правила въезда в страну, разрешая людям, которые получили вакцину, въезжать в страну без необходимости представлять негативный результат ПЦР-теста, что позитивно повлияло на более экономные поездки в страну", - пояснила она.

По словам Шалаби, в Египте введены штампы для гостиниц, оповещающие о соблюдении ими мер безопасности в связи с пандемией COVID-19, в частности логотип безопасности гигиены, логотип безопасных путешествий.

"Египет признает украинские ПЦР-тесты и также сертификаты о вакцинации. Также путешествующие, которые не были вакцинированы или не смогли сделать ПЦР-тест до прибытия, могут сделать ПЦР-тест по прибытии… Он стоит $30 на человека", - сказала она.

Замминистра сообщила, что в Египте есть "горячая линия" для туристов, которая вскоре заработает и на украинском языке.

"Очень скоро мы собираемся ввести украинский язык. Сейчас она ("горячая линия" - ИФ) на английском, но мы собираемся добавить украинский язык, чтобы она могла отвечать на разные запросы украинских туристов", - указала она.

Заместитель министра также сообщила, что для въезда в Египет украинцам нужна виза, стоимость которой на месяц составляет $25.

По информации посольства Египта в Украине, у прибывших с сертификатами о вакцинации из стран, которые не пострадали от мутированных штаммов коронавируса в течение последних 14 дней, сертификаты о вакцинации против коронавируса проверяются для подтверждения в стране, которая их выдает. Сертификаты не должны иметь признаков стирания, удаления или добавления, должны содержать QR-код и принимаются после проверки органа, который выдал сертификат.

Разрешенными являются вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением лекарственных средств, при условии, что период времени составляет 14 дней с момента получения второй дозы вакцин в двух дозах (Pfizer - AstraZeneca-Moderna-Sinopharma-Sinovac-Sputnik) или прохождения 14 дней после первой дозы вакцины Johnson&Johnson.

Пассажирам, которые прибывают без сертификата о вакцинации, утвержденный ПЦР-анализ с негативным результатом, должен быть выполнен за 72 часа до запланированного времени отправления самолета.

Теги: #египет #украина #туристы
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