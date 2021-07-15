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16:31 15.07.2021

Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48, пропавших без вести - десятки

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Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48, пропавших без вести - десятки

Сильные наводнения за последние дни унесли жизни 48 человек в ФРГ и Бельгии, сообщают в четверг европейские СМИ.

В частности, в результате наводнений в Германии погибли 42 человека.

В Бельгии, как сообщалось, расстались с жизнью шесть человек. В этой стране река Весдр вышла из берегов и затопила город Пепинстер в провинции Льеж. Несколько домов были разрушены.

"Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям в районах, пострадавших от наводнения. Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Власти ФРГ начали эвакуацию населения двух районов Северного-Рейна Вестфалии в связи с возможным прорывом плотины Штайнбахтальсперре.

"Это мера предосторожности, поскольку неизвестно, выдержит ли плотина", - говорится в сообщении пожарной службы города Райнбаха. В эвакуации также будут принимать участие грузовики Бундесвера. В городском районе Райнбаха все еще отсутствует электроэнергия и недоступны мобильные сети.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет призвал к более решительным мерам по защите климата: "Это означает, что мы должны как можно скорее начать вкладывать больше усилий в защиту климата - в Европе, в Германии и по всему миру".

Ранее в четверг Лашет посетил несколько городов в Северном Рейне-Вестфалии.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды и Францию. Данных о погибших из этих стран пока не поступало.

Теги: #наводнения #жертвы #европа
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