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16:15 15.07.2021

У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

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У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Авакову.

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

Теги: #планы #аваков
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