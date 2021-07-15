События

16:12 15.07.2021

Мининфраструктуры ожидает открытие отремонтированного правого проезда трассы Киев - Борисполь с 18 июля

2 мин читать
Мининфраструктуры ожидает открытие отремонтированного правого проезда трассы Киев - Борисполь с 18 июля

Министерство инфраструктуры Украины ожидает открытие проезда по отремонтированной правой части трассы Киев - Борисполь с 18 июля, сообщается на сайте ведомства.

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, закончили правую полосу, которая вот-вот уже будет открыта для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", - цитируется в сообщении заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Этот участок маршрута М-03 Киев – Харьков входит в перечень объектов инфраструктуры, которые будут завершены к 30-й годовщине Независимости Украины в рамках программы "Большое Строительство".

На объекте работают 164 ед. техники и более 150 работников в режиме 24/7.

"17-километровый участок Киев - Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Для нас критически важно поддерживать его в хорошем состоянии - и мы (находимся – ИФ) на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, для контроля за перегрузкой в рамках проекта на участке будет установлена площадка взвешивания-в-движении.

Как отмечают в Мининфраструктуры, работы по обустройству покрытия на правой полосе проезда трассы Киев - Борисполь завершаются уже на этих выходных.

С 18 июля дорожные бригады переходят на левую сторону магистрали, а движение будет осуществляться по отремонтированной правой полосе.

Теги: #борисполь #трасса #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 15.07.2021
Мининфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз и регистрацию в Украине бензиновых и дизельных авто

Мининфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз и регистрацию в Украине бензиновых и дизельных авто

11:36 12.07.2021
Мининфраструктуры готовится уволить и.о. главы "Киев-Днепровского МППЖТ" за ДТП в пьяном виде

Мининфраструктуры готовится уволить и.о. главы "Киев-Днепровского МППЖТ" за ДТП в пьяном виде

05:33 10.07.2021
В аэропорту "Борисполь" правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря

В аэропорту "Борисполь" правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря

10:49 06.07.2021
Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

10:14 01.07.2021
Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

12:43 29.06.2021
Единое с ЕС авиапространство приведет к снижению цен на билеты и расширение маршрутов для украинцев - глава совета директоров аэропорта "Киев"

Единое с ЕС авиапространство приведет к снижению цен на билеты и расширение маршрутов для украинцев - глава совета директоров аэропорта "Киев"

13:30 25.06.2021
Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

13:11 25.06.2021
В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

16:35 23.06.2021
Экс-замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры

Экс-замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры

14:50 23.06.2021
Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

Рада поддержала отставку Авакова

Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель приветствует принятие Киевом законодательства, направленного на обновление судебной системы

За год Египет посетили 1,2 млн украинцев - замминистра туризма

Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48, пропавших без вести - десятки

У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

Комитет Рады рассмотрит назначение Монастырского главой МВД 16 июля

Нобелевского лауреата Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за якобы бомбы в ее вещах

Экс-директор НИИ сахарной промышленности уведомлен о подозрении из-за уничтожения бомбоубежища в центре Киева

"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА