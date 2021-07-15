Мининфраструктуры ожидает открытие отремонтированного правого проезда трассы Киев - Борисполь с 18 июля

Министерство инфраструктуры Украины ожидает открытие проезда по отремонтированной правой части трассы Киев - Борисполь с 18 июля, сообщается на сайте ведомства.

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, закончили правую полосу, которая вот-вот уже будет открыта для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", - цитируется в сообщении заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Этот участок маршрута М-03 Киев – Харьков входит в перечень объектов инфраструктуры, которые будут завершены к 30-й годовщине Независимости Украины в рамках программы "Большое Строительство".

На объекте работают 164 ед. техники и более 150 работников в режиме 24/7.

"17-километровый участок Киев - Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Для нас критически важно поддерживать его в хорошем состоянии - и мы (находимся – ИФ) на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, для контроля за перегрузкой в рамках проекта на участке будет установлена площадка взвешивания-в-движении.

Как отмечают в Мининфраструктуры, работы по обустройству покрытия на правой полосе проезда трассы Киев - Борисполь завершаются уже на этих выходных.

С 18 июля дорожные бригады переходят на левую сторону магистрали, а движение будет осуществляться по отремонтированной правой полосе.