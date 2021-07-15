"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

Партия "УДАР Виталия Кличко" поддерживает требования ветеранов Вооруженных сил и работников органов Министерства внутренних дел и требует от власти немедленно провести полный пересчет пенсий бывшим военнослужащим.

"Принятое властями решение об установлении новых надбавок после протестов не решает ситуацию, а лишь повышает напряжение среди бывших военнослужащих. Это решение продолжает позорную практику "подачек" от власти в виде временных надбавок к пенсиям вместо полноценного перерасчета пенсий в соответствии с законом. Кроме этого, для части военных пенсионеров эти надбавки будут существенно меньше, чем до июля 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

В "УДАРе Виталия Кличко" отметили, что социальные гарантии для военнослужащих - залог обороноспособности страны.

"Отношение государства к военным пенсионерам определяет отношение действующих военнослужащих и молодых людей, которые мечтают стать защитниками Отечества. Военный, который защищает с оружием в руках суверенитет Украины, должен всегда быть уверен в прочном тылу и гарантий социальной защиты себя и своей семьи. Военные должны воевать с врагом, а не с собственным правительством за пенсии", - говорится в заявлении.