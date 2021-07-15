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15:05 15.07.2021

Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

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Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

Венгрия включила железную дорогу в перечень возможных транзитных маршрутов следования для граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих на поезде. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Теги: #венгрия #украинцы #железная_дорога
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