Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

Венгрия включила железную дорогу в перечень возможных транзитных маршрутов следования для граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих на поезде. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба в Twitter в четверг.