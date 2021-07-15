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15:03 15.07.2021

Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

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Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины, сообщила пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

"В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины", - подтвердила Туний в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Теги: #мвд #кандидатура #монастырский
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