Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины, сообщила пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

"В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины", - подтвердила Туний в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.