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14:54 15.07.2021

В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

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В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

Количество болеющих острой респираторной инфекцией Covid-19 в Украине увеличилось за минувшие сутки на 14 человек, при том что ранее длительное время оно последовательно уменьшалось, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса в четверг.

Согласно информации, за минувшие сутки было зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 589 ранее заболевших выздоровели, 20 скончались. Болеет в настоящее время в Украине 10 тыс 518 человек.

До этого в последний раз увеличение количества активных случаев Covid-19 фиксировалось 25 апреля, после чего число болеющих неизменно снижалось (максимум – на 15 тыс 584 человека 12 мая). В июле показатели снижения количества болеющих Covid-19 были незначительны, но до 15 июля от инфекции ежедневно выздоравливало больше украинцев, чем заболевало.

Последняя волна существенного прироста количества активных случаев Covid-19 длилась в Украине с 18 февраля до 19 апреля, достигнув пика 19 марта на отметке 10 тыс 996 человек.

Теги: #статистика #рост #covid_19
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