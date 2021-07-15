События

14:01 15.07.2021

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную Раду представление о назначении главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД", - написал Юрчишин на своей странице в Фейсбуке.

Публикацию в соцсети парламентарий сопроводил фотокопией соответствующего представления от главы правительства, которое датируется 15 июля 2021 года. В тексте представления говорится, что представление вносится, в частности, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая имеет право коалиции в Верховной Раде IX созыва.

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Теги: #кандидат #мвд #монастырский
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