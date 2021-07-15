События

13:32 15.07.2021

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

1 мин читать
На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

Двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения в четверг в результате обстрела со стороны российских боевиков на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - сообщается на странице группировки "Север" в четверг.

Теги: #ранения #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:03 15.07.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

17:54 14.07.2021
Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

07:54 14.07.2021
На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

17:49 13.07.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

17:19 13.07.2021
Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

08:22 13.07.2021
С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

18:48 12.07.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

07:58 12.07.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

18:08 11.07.2021
С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

08:35 11.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

Рада поддержала отставку Авакова

Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

В "Слуге народа" есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

Рада поддержала отставку Авакова

Жара в Украине удержится до конца недели, днем местами пройдут кратковременные дожди

"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

ВМС Украины получили первый ударный беспилотник из Турции

В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА