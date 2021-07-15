На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

Двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения в четверг в результате обстрела со стороны российских боевиков на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - сообщается на странице группировки "Север" в четверг.