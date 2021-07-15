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13:17 15.07.2021

Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

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Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

Секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова готовы поддержать на выборах мэра города 42,9% харьковчан из числа тех, кто намерен принять в них участие и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 3-11 июля.

При этом экс-мэра Харькова (2006-2010) Михаила Добкина готовы поддержать 17,8% определившихся харьковчан, народных депутатов Юлию Светличную - 11,3%, Евгения Мураева - 10,9%, Александра Фельдмана - 6,9%. Рейтинг остальных кандидатов ниже 3%, отмечается в результатах исследования

Самый высокий антирейтинг среди кандидатов на городского голову у Добкина – его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% опрошенных. За Фельдмана не проголосовали бы 27%. 61% считают, что на выборах городского головы победит Терехов, 14% убеждены, что победителем стал бы Добкин. В победу других кандидатов верит менее 4%.

Терехову доверяют 54% опрошенных горожан, не доверяют - 36%. Светличний доверяют 38%, не доверяют - 44%, Добкину доверяют 35%, не доверяют - 57%, Фельдману доверяют 31%, не доверяют - 58%, Мураеву доверяют 29%, не доверяют - 39%, не знают такого 31%.

При этом однозначную готовность принять участие в выборах мэра Харькова 31 октября выразили 62% опрошенных, а 12% заявили, что маловероятно пойдут на выборы. Высокий уровень готовности прийти на выборы наблюдается среди старших опрошенных.

В ходе исследования было методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 1200 респондентов жителей Харькова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Теги: #опрос #выборы #харьков
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