В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

В Киеве с 15 июля окончательно выходят из оборота талоны на проезд в наземном общественном транспорте, которые можно было приобрести у кондукторов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня окончательно вышли из обращения талоны на проезд, что можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты", - указывается в сообщении.

Для пополнения транспортных карт и приобретения QR-билетов в городе установлены 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. Приобрести или пополнить транспортную карту или купить QR-билет можно также в кассах метрополитена.

Кроме того, транспортные карты можно пополнить в терминалах Easy Pay, которых в столице около 1800.

Приобрести новую транспортную карту можно в 322 Т-киосках.

Кроме того, с января 2021 года для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется в "Киев Цифровой" с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя и отправить его на электронную почту или в удобный мессенджер.

В КГГА напомнили, что пополнение транспортной карты на 50 поездок дает экономию в 1,5 грн на каждой поездке.