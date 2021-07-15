"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде не будет голосовать за назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" - единственная политическая команда в парламенте, которая не голосовала ни за Разумкова, ни за министров, ни за премьер-министров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая, европейская, оппозиция не несёт ответственности за бюджет и за кадровые решения правительства. Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", - сказала Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.