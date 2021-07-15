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12:11 15.07.2021

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

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"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде не будет голосовать за назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" - единственная политическая команда в парламенте, которая не голосовала ни за Разумкова, ни за министров, ни за премьер-министров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая, европейская, оппозиция не несёт ответственности за бюджет и за кадровые решения правительства. Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", - сказала Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Теги: #евросолидарность #монастырский
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