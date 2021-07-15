Жара в Украине удержится до конца недели, днем местами пройдут кратковременные дожди

Жаркая погода в Украине сохранится до конца недели, только в воскресенье в западных областях дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Дожди в ближайшие два дня вероятны на западе, севере и востоке страны, но в основном в дневное время и лишь местами, говорится в сообщении.

В пятницу, 16 июля, в большинстве областей Украины без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 11-16 °, днем 23-28 °.

В Киеве ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,8 градусов тепла в 1931 году, самая низкая ночью на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1902 году.

В субботу, 17 июля, в западных, северных и в восточных областях ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 30-36°, на Закарпатье 28-33°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

15 июля на 9.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре в пределах Киева 26°.