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11:35 15.07.2021

ВМС Украины получили первый ударный беспилотник из Турции

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ВМС Украины получили первый ударный беспилотник из Турции

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину, сообщает Министерство обороны Украины в своем Twitter в четверг.

"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.

В 2020 году Украинские военные апробировали Bayraktar TB2 и "Джавелины" на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС, обнаружив технику противника.

В то же время для ВМС эти беспилотники ранее не закупались.

 

Теги: #турция #украина #bayraktar
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