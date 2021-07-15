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11:21 15.07.2021

В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

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В Турции арестованы трое украинских моряков – МИД

Прокуратура г.Искендерун в Турции арестовала капитана судна MSC CAPUCINE R под флагом Либерии и трех его помощников, которые являются гражданами Украины, в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура г.Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков. Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - указал спикер.

Николенко добавил, что департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле.

Теги: #турция #украинцы #арест #моряки
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