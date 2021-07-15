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11:08 15.07.2021

Зеленский: тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру

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Зеленский: тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о тысячах украинских миротворцев, которые принимают участие в операциях по всему миру, поздравив их с Днем украинских миротворцев.

"Сегодня отмечаем День украинских миротворцев. Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях во многих уголках планеты, помогая людям жить в более безопасных условиях. Они в очередной раз доказывают миру, что Украина - это о мире, о ценности человеческой жизни, о помощи", - написал Зеленский в Twitter в четверг.

Теги: #миротворцы
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