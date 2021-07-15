Корниенко считает Авакова "лучшим вариантом" на пост мэра Харькова

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим из вероятных кандидатов на должность мэра Харькова и готов поддержать его в случае выдвижения от областной парторганизации их политсилы.

"Если организация (Харьковская областная парторганизация "Слуги народа" - ИФ) его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать", - сказал Корниенко журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько реально, что Аваков может быть кандидатом в мэры Харькова от партии "Слуга народа".

"Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются", - добавил он.