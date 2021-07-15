Словения открылась для украинских туристов

Словения открыла границы для туристов из Украины после ранее введенных ограничений в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19, свидетельствует интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.

Указывается, что режим временного въезда в Словению разрешен для граждан Украины при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), либо же сертификата о прививках против COVID-19.

Также разрешен режим временного транзита в течение 12 часов.