Рада поддержала отставку Авакова

Верховная Рада на заседании в четверг поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.

Как сообщалось, Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности.

Аваков возглавлял Министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016 годы). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019 годы), Алексея Гончарука (2019-2020 годы) и Дениса Шмыгаля (2020-2021 годы).