Корниенко уверен, что в Раде будет минимум 226 голосов за отставку Авакова

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что в Верховной Раде будет как минимум 226 голосов народных депутатов при голосовании за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

"Много (голосов за отставку Авакова даст "Слуга народа" - ИФ)", - сказал Корниенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем на уточняющий вопрос, о каком именно количестве голосов идет речь, он сказал: "Думаю, 226 будет".