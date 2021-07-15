"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления о включении дела "вагнеровцев" в ВСК

Депутаты фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, включающий расследование обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" в ведение парламентской временной следственной комиссии (ВСК), сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"В пояснительной записке авторы постановления отмечают, что ее принятие обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в средствах массовой информации фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами частной военной компании Вагнера. Последствиями принятия постановления будет выявление и предупреждение угроз национальным интересам и безопасности Украины - отмечают инициаторы постановления", - указывается в сообщении.

Депутаты также предложили кандидатуру народного депутата Романа Костенко (фракция "Голос") на должность заместителя главы ВСК. От "Евросолидарности" в состав предлагается включить Владимира Арьева, от "Батькивщины" – Сергея Евтушка.

В "Евросолидарности" также напомнили, что политсила требует вызвать президента Украины Владимира Зеленского на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.