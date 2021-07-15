Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 188 млн 361 тыс. 244, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 58 тыс. 122 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 947 тыс. 182 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 тыс. 115.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 987 тыс. 880, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 411 тыс. 989.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 209 тыс. 729 заболевших, умерли 537 тыс. 394 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 522,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 873 человек, в Индии - 296, Бразилии - 2 тыс. 510.