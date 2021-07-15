В Харькове горит частный склад древесины

В Харькове минувшей ночью начался пожар в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного по ул. Киргизская, 19.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 2:43.

"Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам. С учетом масштабов пожара, к месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв.м. Горели изделия из древесины.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов. В 5:00 пожар был локализован. Сейчас идет окончательная ликвидация.

На месте пожара был спасен оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение, где хранится сырье для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 чел. личного состава ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.