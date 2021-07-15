События

09:16 15.07.2021

В Харькове горит частный склад древесины

1 мин читать
В Харькове горит частный склад древесины

В Харькове минувшей ночью начался пожар в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного по ул. Киргизская, 19.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 2:43.

"Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам. С учетом масштабов пожара, к месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв.м. Горели изделия из древесины.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов. В 5:00 пожар был локализован. Сейчас идет окончательная ликвидация.

На месте пожара был спасен оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение, где хранится сырье для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 чел. личного состава ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Теги: #склад #пожар #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 15.07.2021
Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

11:34 14.07.2021
Кернес и Комаровский стали "Почетными гражданами Харькова" - решение горсовета

Кернес и Комаровский стали "Почетными гражданами Харькова" - решение горсовета

03:53 13.07.2021
50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

50 человек погибли во время пожара в больнице в Ираке

12:43 12.07.2021
В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

В Харьковском горсовете прошли обыски по делу о присвоении 5 млн грн, предназначавшихся на продукты для детсадов

15:12 11.07.2021
В Харькове утонул подросток

В Харькове утонул подросток

12:07 10.07.2021
В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

23:32 08.07.2021
В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

17:59 08.07.2021
В Харькове наградили рекордсменов по ВНО

В Харькове наградили рекордсменов по ВНО

06:47 08.07.2021
Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

06:25 07.07.2021
Харьковская полиция задержала женщину, инсценировавшую свою похищение ради выкупа в криптовалюте

Харьковская полиция задержала женщину, инсценировавшую свою похищение ради выкупа в криптовалюте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

ПОСЛЕДНЕЕ

Сертификат на владение госязыком может быть аннулирован судом – глава Нацкомиссии Демская

Более 1 млн вакцинаций провели с начала июля – Ляшко

Регистрация на экзамен по владению госязыком стартует 16 июля, первый экзамен 19 июля – глава Нацкомиссии Демская

"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления о включении дела "вагнеровцев" в ВСК

Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

В Украине за сутки вакцинировано более 108 тыс. человек – Минздрав

Администрация Байдена рассматривает вопрос создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством КНР

В Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз

Более пяти тонн кокаина конфискованы в Колумбии

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА