В Украине за сутки вакцинировано более 108 тыс. человек – Минздрав

В течение прошедших суток, 14 июля, от коронавируса в Украине привили 108 759 человек, при этом первую дозу вакцины получили 61 580 украинцев, а 47 179 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в четверг.

"108 759 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы – 47 179 человек", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

"С начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок", – подытожили в министерстве.