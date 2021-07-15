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08:40 15.07.2021

Администрация Байдена рассматривает вопрос создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством КНР

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Администрация Байдена рассматривает вопрос создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством КНР

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством Китая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, концепция еще находится в зачаточном состоянии и официально не обсуждалась с представителями Китая.

Однако администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между Вашингтоном и Пекином.

Согласно собеседникам телеканала, горячая линия в Пекин позволит президенту Байдену или высшим должностным лицам его команды национальной безопасности немедленно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину или его окружению.

Так, можно было бы поделиться срочной информацией о внезапных военных перемещениях или предупреждающие сообщения о кибератаках.

Отмечается, что идея создания горячей линии с Пекином рассматривается еще со времен администрации Барака Обамы.

Источники сообщили, что чиновники администрации Байдена продолжают развивать эту идею, но еще предстоит проработать множество деталей, в том числе вопрос о том, согласятся ли китайцы вообще использовать это устройство.

Телеканал добавляет, что аналогичная горячая линия по Китаю уже существует в Пентагоне. Она используется исключительно по военным вопросам и достаточно редко.

Теги: #связь #сша #китай
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