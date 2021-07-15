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08:28 15.07.2021

В Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз

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В Харьковской области при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer испортились более 9,3 тыс. доз

В Харьковской области зафиксирован факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer, вследствие чего испортилось более 9,3 тыс. доз, сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА.

"30 июня 2021 ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21,6 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей в состав фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на четверг.

Для выяснения ситуации 1 июля 2021 были направлены письма в ГП "Укрмедпостач" и в Минздрав Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач".

"Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", – сказано в сообщении.

 

Теги: #вакцина #транспортировка #харьковская
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