С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала текущих суток четверга, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения ООС, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сказано в сообщении.