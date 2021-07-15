События

08:03 15.07.2021

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

1 мин читать
С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала текущих суток четверга, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения ООС, противник 13 раз нарушил режим прекращения огня.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 14.07.2021
Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

07:54 14.07.2021
На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

17:49 13.07.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

17:19 13.07.2021
Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

08:22 13.07.2021
С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

С начала суток российские наемники обстреляли украинские позиции возле Южного

18:48 12.07.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Золотого, потерь нет

07:58 12.07.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

18:08 11.07.2021
С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

08:35 11.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

17:43 10.07.2021
С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Более пяти тонн кокаина конфискованы в Колумбии

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

В администрации США внимательно следят за развитием ситуации на Кубе, пока отношение к Гаване не изменилось - Белый дом

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА