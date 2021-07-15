События

07:34 15.07.2021

Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

1 мин читать
Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

За первые шесть месяцев 2021 года ВВП Китая, по предварительным данным, вырос на 12,7%, сообщило в четверг Государственное статистическое управление КНР.

"По предварительным оценкам, в первой половине текущего года ВВП Китая составил 53 трлн 216 млрд 700 млн юаней, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 12,7%, - говорится в сообщении ведомства.

В 2020 году экономика Китая выросла на 2,3%, сумев частично восстановиться после резкого спада на 6,8%, зафиксированного в первом квартале года в результате пандемии коронавируса.

Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай стал единственной из крупных мировых экономик, показавших в 2020 году рост на фоне пандемии COVID-19.

Теги: #рост #полугодие #ввп #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 14.07.2021
Китай усиливает контроль над кибербезопасностью за счет новых правил выявления уязвимостей

Китай усиливает контроль над кибербезопасностью за счет новых правил выявления уязвимостей

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

11:49 14.07.2021
Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

20:49 13.07.2021
Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

08:36 13.07.2021
Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

12:12 10.07.2021
Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

14:43 09.07.2021
Производство на предприятиях "Укроборонпрома" в I пол.-2021 выросло на 19,5%

Производство на предприятиях "Укроборонпрома" в I пол.-2021 выросло на 19,5%

08:02 09.07.2021
Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

04:48 09.07.2021
Карасев: Поддержка непарламентских партий будет возрастать

Карасев: Поддержка непарламентских партий будет возрастать

10:49 06.07.2021
Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

ПОСЛЕДНЕЕ

Более пяти тонн кокаина конфискованы в Колумбии

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев – Минздрав

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Вопрос отставки Авакова - первый в повестке дня заседания Рады в четверг

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

Более чем в ста городах Каталонии вводят ночной комендантский час

В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

В администрации США внимательно следят за развитием ситуации на Кубе, пока отношение к Гаване не изменилось - Белый дом

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА