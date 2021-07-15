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07:00 15.07.2021

Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

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Больше полумиллиона гектаров леса горит в Якутии

В Якутии проходят работы по тушению лесных пожаров на площади в 529 718,5 га - возгорания зафиксированы на территории 17-ти районов и особо охраняемых природных территорий, сообщает в четверг пресс-служба регионального министерства экологии.

Пожары зафиксированы в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском районах. Кроме того, шесть пожаров обнаружили в ООПТ (особо охраняемые природные территории) "Ленские столбы" и Олекминском заповеднике.

"Из них локализовано 14 лесных пожаров общей площадью 89 802,5 га на территории 7 районов и ООПТ: Верхневилюйского-1, Мегино-Кангаласского-1, Мирнинского-1, Олекминского-1, Сунтарского-2, Хангаласского-3, Таттинский-1, Ленские Столбы-3, Олекминский ГПЗ-1", - говорится в сообщении.

К тушению лесных пожаров в Якутии задействовали 2 161 человек и 296 единиц техники. За минувшие сутки им удалось ликвидировать восемь из них на площади 60 915 га.

К патрулированию обстановки в Якутии привлекли шесть вертолетов и самолет БЕ-200, который работает в Мирнинском районе.

Теги: #якутия #россия #лес #пожар
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