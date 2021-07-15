События

04:53 15.07.2021

В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

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В Запорожской области произошло несколько взрывов промоборудования на предприятиях, один человек скончался, еще 3 получили ранения

В Запорожской области в течение недели произошли сразу несколько взрывов промышленного оборудования на предприятиях, в результате чего пострадали четверо человек, один из которых скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

По данным ведомства, один из взрывов на производствах произошел 13 июля в Заводском районе Запорожья на территории частного предприятия по переработке резины. Взорвалась печь для утилизации автомобильных покрышек. В результате пострадали двое мужчин 1988 г.р. и 2004 г.р. По информации медиков, они получили ожоги до 30 процентов тела и верхних дыхательных путей, и госпитализированы в реанимацию местной больницы.

Также, пятью днями ранее - 8 июля в Мелитополе на территории ООО "Технодом Альянс" прогремел взрыв оборудования для смешивания сыпучих смесей. В результате, двое мужчин - 36-ти и 60-ти лет получили ожоги 90-95% тела и были госпитализированы. 36-ти летний мужчина скончался в больнице.

По данным фактам полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Ведутся следственные действия.

Теги: #взрывы #оборудование #запорожье
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