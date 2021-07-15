Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения – адвокат

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала повестку в ОГП экс-главе КСУ Александру Тупицкому на пятницу, 16 июля, для вручения уведомления о новом подозрении в уголовном производстве, сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда ещё нет, но до утра планируют написать", – написал Кравец на своей странице в Фейсбук в ночь на четверг.

Адвокат отметил, что заявителем по делу 27 октября 2020 является нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Вот так строят "независимую" ветвь власти, чтоб наверняка никто не питал иллюзий", – резюмировал Кравец.

Как сообщалось, 30 октября 2020 против судей Конституционного суда, вынесших решение о признании неконституционным ряда положений антикоррупционного законодательства 27 октября, было начато уголовное производство.

Отмечалось, что заявление о правонарушении, по которому было открыто производство, подал народный депутат из фракции "Голос", первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Юрчишин.

"Это возможность вполне законно, не политически, доказать, был ли сговор с целью захвата власти, или опровергнуть это. Если это будет доказано, то нужно отстранить от судейства предателей и законным способом наполнить суды теми людьми, которые будут действительно отстаивать Основной закон", - заявил Юрчишин.