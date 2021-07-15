В ЕС пригрозили Минску последствиями из-за обысков в НПО

Представитель ЕС предупредил власти Беларуси о последствиях из-за обысков в правозащитных и общественных организациях.

"Наглое нарушение прав и свобод человека: это будет иметь последствия", - написал в своём Twitter официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в среду было задержано или допрошено около 20 представителей неправительственных организаций. Кроме того, по информации ПЦ, силовики провели более 50 обысков. Они прошли в офисах движения "За свободу", Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского хельсинкского комитета и др.

Официальным комментарием силовых структур "Интерфакс-Запад" на данный момент не располагает. В Комитете госконтроля корреспонденту "Интерфакс-Запад" сообщили, что "пока не комментируют" обыски у правозащитников и в офисах общественных организаций.