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22:55 14.07.2021

С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них зафиксировано около 30 случаев Covid-19

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С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них зафиксировано около 30 случаев Covid-19

С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них за этот период было зафиксировано около 30 случаев Covid-19, сообщила журналистам в среду вице-министр по туризму министерства туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

По ее словам, за указанный период среди украинских туристов, отдыхавших в Египте, было зафиксировано "один-два летальных случая от Covid-19".

Шалаби отметила, что в настоящее время в основных курортных регионах Египта - Шарм-эль-Шейхе и Хургаде для туристов в больницах подготовлены 400 койкомест, куда туристов могут госпитализировать в случае тяжёлого течения Covid-19.

В этих клиниках установлены 120 аппаратов ИВЛ, к которым в случае необходимости могут подключать пациентов.

По словам Шалаби, в случае необходимости госпитализации иностранного туриста с Covid-19 в других регионах, в частности, в Каире, используются местные клиники, в которых нет недостатка мест для туристов.

"В случае необходимости места в клиниках всегда есть", - сказала она.

Шалаби подчеркнула, что лечение туристов от Covid-19 покрывается за счёт страховок, которые приобретают туристы.

Комментируя вопросы вакцинации от Covid-19, Шалаби отметила, что Египет признает все зарегистрированные в мире вакцины, в том числе российскую вакцину "Спутник-V" и документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации.

Она не исключила, что со временем Египет сможет предложить туристам возможность вакцинации от Covid-19 на коммерческих условиях.

Шалаби отметила, что работники сферы туризма Египта в настоящее время активно вакцинируются.

"Те работники туристической отрасли, которые ещё не вакцинировались, переводятся на те участки работы, где нет непосредственного контакта с туристами. С туристами работают только вакцинированные", - сказала она.

Шалаби сообщила, что в настоящее время власти увеличили разрешённую заполняемость гостиниц с 50% до 70%. При этом она прогнозирует, что в ближайшее время этот показатель вряд ли будет повышен.

"Вряд ли будет размещена 100%-я заполняемость гостиниц", - сказала Шалаби.

Теги: #коронавирус #египет #туристы
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