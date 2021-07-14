Франко-немецкие "кластеры" по Донбассу больше дипломатический инструмент давления на Россию, чем инструмент окончания войны - Гармаш

Франко-немецкий проект "кластеров" по разработке дорожной карты по урегулированию ситуации на Донбассе являются куда больше дипломатическим инструментом давления на Россию в части выполнения ею Минских соглашений, чем инструментом окончания войны на востоке Украины, считает представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш.

Как отметил Гармаш, "кластеры" содержат позицию, которая однозначно и критически неприемлема для России, а именно их утверждение на уровне глав государств и правительств".

"Это равносильно признанию Москвой себя стороной конфликта, что перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры и многомиллиардных трат на нее … Я не верю в перспективность "кластеров", как инструмента окончания войны на Донбассе. Но я вижу их потенциал как дипломатического инструмента давления на Россию", - написал Гармаш на своей странице в Фейсбук.

По словам представителя Донецка в ТКГ, "даже в случае, если президент России согласится подписать "кластеры", то это не будет означать, что Россия станет их выполнять".

В то же время, он подчеркнул, что "франко-немецкий проект "кластеров" содержит неприемлемую и для Украины позицию - сохранение незаконных вооруженных формирований (т.н. "народной милиции" самопровозглашенных "республик") и осуществление ею охраны правопорядка как до, так и после выборов".

"Как минимум, это противоречит "Минскому комплексу мер", который предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований", - добавил Гармаш.

Гармаш также прокомментировал заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака о "поддержке Украиной франко-германского проекта кластеров".

"В сообщении Ермака я акцентировал бы внимание не на словах о "поддержке Украиной" франко-германского проекта "кластеров", а на том, что "сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом". Сегодня это куда важнее, чем текст проекта, который дорабатывается. Он все равно неприемлем для Москвы в таком варианте субъектов его подписания, поэтому давайте рассматривать политическое заявление (Ермака – ИФ) в дипломатическом контексте, а как не декларацию", - подытожил Гармаш.

Как сообщалось, по итогам визита президента Украины 11-12 июля с рабочим визитом к Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о "поддержке Украиной франко-немецкого проекта "кластеров" по реализации Минских соглашений, необходимости Киеву, Берлину и Парижу иметь единый голос в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, а также о проведении саммита Нормандской четверки уже в ближайшее время".

19 мая Украина внесла свои доработки к франко-немецкому проекту "кластеров". Они состояли, в частности, в установлении контроля над границей до проведения выборов на Донбассе, и в создании вместо "народной милиции" согласованные с украинскими властями патрули.