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22:19 14.07.2021

Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским - шутите на украинском

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Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским - шутите на украинском

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение Конституционного Суда, которым языковой закон признан конституционным.

"У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный Суд Украины наконец признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И я вас с этим поздравляю", - сказал Порошенко в видеообращении обнародованном на сайте партии в среду вечером.

Он напомнил, что закон о языке атаковали два года.

"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, спикером Парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, - конституционный", - отметил пятый президент.

"И второе - на Бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

"Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что закон необходимо выполнять, "в том числе и "95-му кварталу", которому я могу дать совет. Лучше, чем шутить над украинским - шутить на украинском. И будет вам счастье".

 

Теги: #язык #порошенко #закон
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