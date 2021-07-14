Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном поздравил армянский народ с проведением досрочных выборов в соответствии с демократическими нормами и призвал продолжать в республике демократические реформы.

Разговор состоялся во вторник, 13 июля, говорится в сообщении, распространенном госдепом США в среду.

"Госсекретарь выразил искренние поздравления народу Армении в связи с проведением 20 июня выборов, в которых, по оценкам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в основном соблюдались фундаментальные права и свободы избирателей", - говорится в сообщении.

Госдеп отмечает также, что в Армении перед выборами политики смогли "свободно провести свои кампании".

Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке США процесса с участием сопредседателей Минской группы по "прочному политическому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта". "Он призвал Армению конструктивно сотрудничать с ОБСЕ", - указывается в документе.

Как сообщили ранее в среду в пресс-службе правительства Армении, разговор состоялся по инициативе американской стороны. И.о. премьера Армении поблагодарил американскую сторону за усилия в возвращении пленных, отметив, что карабахский конфликт не урегулирован и требует всеобъемлющего решения, чего можно достичь исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ.

Блинкен и Пашинян обсудили также двусторонние вопросы. В частности, госсекретарь заявил о готовности поддержать республику в борьбе с коррупцией, укреплении демократии и сферы правосудия.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил США за содействие в проводимых реформах, укреплении демократии, верховенства закона, в становлении патрульной службы полиции Армении.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, проголосовали 49,4% избирателей.

По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллютеней, партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу, набрав 53,92%. Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна получил 21,04% голосов.

Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрал 5,23%.