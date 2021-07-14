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20:57 14.07.2021

Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

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Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот заявил о недопустимости нарушений режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении в среду, на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном посол выразил соболезнования в связи с гибелью армянского военнослужащего утром 4 июля в результате выстрела со стороны азербайджанских военных на границе с Нахичеванской автономной республикой.

На встрече, отмечает пресс-служба, посол отметил, что французская сторона внимательно следит за происходящими процессами и продолжит последовательные усилия по укреплению стабильности, возобновлению деятельности Минской группы ОБСЕ и переговоров. "Посол подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт еще не урегулирован, и разрешение вопроса станет возможным только после уточнения статуса Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Пашиняна, "Азербайджан делает все, чтобы спровоцировать нестабильность в регионе, о чем свидетельствуют озвучиваемые на высшем уровне постоянные заявления с агрессивной риторикой".

Пашинян подчеркнул "важность адекватной реакции международного сообщества на происходящее и принятия необходимых мер", отметили в пресс-службе.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате на границе с Нахичеванью.

"Утром 14 июля на участке Ерасха (армянский населенный пункт на границе с Нахичеванью, - "ИФ") азербайджанская сторона с целью продвижения боевых позиций попыталась осуществить инженерные работы. После действий армянской стороны по предотвращению этих работ азербайджанские военные открыли прицельный огонь", - говорилось в сообщении.

Между тем Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле позиции азербайджанских военных в Нахичевани. В ведомстве заявили о ранении азербайджанского военнослужащего.

Теги: #посол #франция #конфликт #карабах
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