Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится совершить визит в Армению, сообщил посол Франции в Ереване Джонатан Лакот.

"Ведется активная работа по организации предстоящего визита президента Франции в Армению, который может придать большой импульс развитию армяно-французских отношений, реализации совместных проектов в различных сферах", - сказал Лакот на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном в среду.

По словам посла, французская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности, образования.

Со своей стороны, Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Францией находятся на высоком уровне, и он находится в постоянном контакте с Макроном.

Ранее Пашинян заявлял, что Макрон посетит Армению осенью текущего года.