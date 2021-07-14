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20:56 14.07.2021

Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

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Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится совершить визит в Армению, сообщил посол Франции в Ереване Джонатан Лакот.

"Ведется активная работа по организации предстоящего визита президента Франции в Армению, который может придать большой импульс развитию армяно-французских отношений, реализации совместных проектов в различных сферах", - сказал Лакот на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном в среду.

По словам посла, французская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сферах энергетики, высоких технологий, промышленности, образования.

Со своей стороны, Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Францией находятся на высоком уровне, и он находится в постоянном контакте с Макроном.

Ранее Пашинян заявлял, что Макрон посетит Армению осенью текущего года.

Теги: #президент #армения #франция #визит
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