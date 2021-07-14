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20:55 14.07.2021

Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

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Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

Хозяйственный суд Черниговской области удовлетворил иск Козелецкой прокуратуры о прекращения права собственности предприятия на недостроенный многоквартирный жилой дом в пгт Козелец Нежинского района стоимостью 22 млн грн, указано на сайте Черниговской областной прокуратуры в среду.

"Основанием для обращения… в суд стало то, что строительная организация, которая… обязалась достроить и сдать в эксплуатацию дом в пгт Козелец… к проведению строительных работ так и не приступила. Зато помимо воли собственника - территориальной громады - организация осуществила регистрацию… права собственности на объект", - сообщается на сайте.

Суд установил, что регистрация права собственности за предприятием была осуществлена с нарушением норм законодательства, а действия организации противоречат интересам Козелецкой объединенной территориальной громады.

Теги: #недвижимость #суд #козелец
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