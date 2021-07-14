Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

В Министерстве иностранных дел Украины призвали грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда, приговорившего граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, соответствующее решение грузинский суд принял в среду. В этом контексте в украинское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный Грузии в Украине. "Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что совместно с посольством Украины в Грузии будут и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу в соответствии с законодательством Грузии.

Как сообщалось, в феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани отметил, что украинская сторона уделяет особое внимание задержанию в Грузии Дьяченко и Хомича, и рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее их освобождение.