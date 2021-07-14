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20:27 14.07.2021

Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

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Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

15-летняя жительница с.Шатрище Коростенской городской громады Житомирской области задержана по подозрению в причастности к убийству 14-летнего жителя соседнего села Сингаи, сообщается на сайте Житомирской областной полиции.

Как сообщил начальник Главного управления национальной полиции в области Юрий Олейник, тело погибшего подростка нашли в заброшенном здании. "Мотивы совершения убийства будут установлены в ходе дальнейшего расследования… Мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Известно, что в последнее время у нее с погибшим… были неприязненные отношения", - сказал он в среду.

В ходе расследования было установлено, что подросток умер от ножевых ранений в грудь и шею.

Полицейские выяснили, что накануне убийства между подозреваемой и жертвой возник конфликт. Это произошло в том самом заброшенном здании, где впоследствии нашли убитого. Все обстоятельства произошедшего полицейские устанавливают.

Сейчас девушка задержана, ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #житомирская_область #убийство
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