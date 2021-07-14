Разумков сожалеет о решении Авакова уйти в отставку, но готов поддержать его при голосовании в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сожалеет о решении министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку, но готов его поддержать при голосовании в парламенте.

"Да, я считаю, что это министр, который находится на своей должности… Мы о говорим, сожалею ли о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, качественно исполняющим свои обязанности", – сказал Разумков в эфире hromadske в среду.

Он подчеркнул, что в любом случаем можно найти "миллион проблем" и соотнести их с детальностью Министерства внутренних дел в общем и Авакова в частности, но в целом Разумков называет его, опять-таки, хорошим министром.

Вместе с тем спикер отметил, что намерен поддержать отставку главы МВД во время голосования в Раде, поскольку "это его желание, есть заявление, алогично не поддержать его".

В то же время он заявил о готовности поддержать назначение на эту должность народного депутат от "Слуги народа" Дениса Монастырского, чью кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский накануне.

"Конечно (я готов голосовать за Монастырского – ИФ). Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время избирательной кампании, считаю его профессионалом, хорошо осведомленным и касательно работы Министерства внутренних дел, это для него не чужая территория, он большой промежуток своего времени связывал именно с деятельностью МВД, и последних два года возглавляет профильный комитет, и глубоко знает специфику работы", – объяснил глава Верховной Рады.

Как сообщалось, 13 июля министр внутренних дел Украины Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться с заявлением Авакова путем голосования в сессионном зале.

Источник: https://hromadske.ua/