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20:12 14.07.2021

Аваков вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам системы МВД Украины

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Аваков вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам системы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, во исполнение указа президента Украины наградил 84 сотрудника системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия. Также правоохранителям присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба МВД.

"Уважаемые друзья, офицеры, сержанты, служащие, от имени государства Украина имею честь вручить государственные награды вам, лучшим из лучших. Спасибо, что каждый день выполняете свои обязанности так, чтобы каждый украинец чувствовал себя в покое и защищенным, чтобы в стране соблюдался закон. Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 тыс. офицеров и служащих. Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха", - сказал Аваков.

В частности, орден "Богдана Хмельницкого ІІІ степени" был посмертно награжден нацгвардеец Александр Павлюк. Присутствующие почтили погибших правоохранителей, которые положили свою жизнь за целостность и суверенитет Украины, минутой молчания.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что МВД - мощная система, в которой работают настоящие профессионалы.

"Буквально вчера мы провели комплексные учения в Ровно, где были задействованы почти все подразделения МВД. Мы действительно увидели профессионализм, единство всех сил, желание отдать самого себя для выполнения поставленных задач. Я благодарен каждому из вас. Тем, кто был рядом в самые трудные времена для нашей страны, обеспечили правопорядок. Это свидетельствует о том, что МВД - мощная система. Спасибо всем присутствующим здесь и тем, кто сейчас несет службу" - отметил Яровой.

Награжденных правоохранителей также поздравили глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, а глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сказал, что каждый работник системы МВД достойный награды, потому что каждый защищает целостность Украины и приходит на помощь людям.

"Уже восьмой год подряд продолжается война, которую против Украины начала Российская Федерация. К сожалению, наш народ платит очень высокую цену - десятки тысяч погибших и раненых, почти два миллиона временно перемещенных лиц, тысячи гектаров территории, которая загрязнена взрывоопасными предметами, дети-сироты. Но именно таким людям как вы, которые ежедневно вносят вклад в развитие нашего государства, защиту его суверенитета, нам все удастся и мы обязательно победим", - подчеркнул Чечеткин.

Теги: #награды #мвд
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