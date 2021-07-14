В Одессе установлены личности стрелявших на кавказской свадьбе в Фонтанке - источник

Личности участников стрельбы на праздновании свадьбы в с.Фонтанка Одесской области в среду установлены, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Установили личности стрелявших", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о введенном плане "Перехват" после того, как полицейские увидели опубликованное в сети видео стрельбы. При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни. Информации о раненых нет.

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства хулиганства в с.Фонтанка. "О том, что у торгового центра неизвестные на автомобиле стреляют в воздух, полицейским стало известно из сети Интернет. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.